Apple подняла цены на музыку в iTunes в России

Компания Apple подняла цены на музыку в российском iTunes Store. Подорожание коснулось как отдельных треков, так и альбомов. Сейчас цена на музыкальную композицию составляет 18, 19 или 22 рублей, тогда как до этого момента трек обходился в 15 рублей. Альбомы подорожали соответственно разбросу цен на них, например, те, что раньше стоили 169 рублей теперь стоят 199 рублей.

Отметим, что несколько дней назад объявила о грядущем подорожании подписки для сервиса iTunes Match. С 3 апреля 2017 года стоимость готовой подписки на iTunes Match вырастет с 799 рублей до 929 рублей.

Как пояснила компания, удорожание iTunes Match связано с так называемым «налогом на Google», обязывающим иностранные IT-компании платить НДС в размере 18% наравне с отечественными при продаже в России цифрового контента, информационных услуг и тому подобного. Он вступил в силу с 1 января 2017 года. Логично предположить, что повышение цен на музыку вызвано этой же причиной.

Источник
Apple
Теги
Россия Apple музыка ITUNES налог ITUNES STORE

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