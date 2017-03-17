Ученые пришли к выводу, что в первых галактиках не было темной материи

Ученые из Института внеземной физики Общества Макса Планка в Гархинге пришли к выводу, что в первых галактиках, образовавшихся вскоре после Большого Взрыва, почти не было темной материи. Сегодня, напомним, она составляет примерно 75% от всей материи Вселенной. Галактики, «наводненные» темной материей, появились позднее.

Специалисты изучили 6 галактик, размеры и яркость которых аналогичны Млечному пути, однако возраст — куда больше. Выяснилось, что на окраинах этих галактик звезды двигаются медленнее, чем в центре. Астрофизики считают, что причиной тому является почти полное отсутствие темной материи. Это также натолкнуло их на мысль, что темная материя в нынешнем ее количестве появилась не сразу, а копилась постепенно.

Также существует теория, что темной материя было много сразу, просто на заре времен она вела себя по-другому.

Кроме того, не исключено, что наблюдаемые галактики являются исключениями из правил и подобное повторяется во вселенной не так часто.

Чтобы понять вселенную лучше и сделать более точные выводы, нужно исследовать больше галактик.

Источник
MPG
Теги
космос вселенная

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