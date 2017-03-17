17 марта в истории: открытие спутника Феба, первый полет бомбардировщика B-45 Tornado и выход NVIDIA GeForce GTX TITAN X

17 марта 1899 года астроном Уильям Генри Пикеринг открыл спутник Сатурна Феба. Снимки американец получил из Арекипской обсерватории, расположенной в Перу. Феба является так называемым нерегулярным спутником, то есть он движется по довольно вытянутой орбите в обратном направлении. При размерах 230х220х210 км масса космического тела составляет 8,289·1018 кг.

Феба
Феба

17 марта 1947 года свой первый полет совершил бомбардировщик North American B-45 Tornado. Крылатый аппарат прославился тем, что стал первым в мире реактивным самолетом, совершившим дозаправку в воздухе. Именно B-45 Tornado использовался для ядерных испытаний США в 1951 году (операция «Бастер-Джангл»).

Экипаж «Торнадо» насчитывал четыре человека. Длина самолета составляла 23 метра, а размах крыла — 27,1 м. На каждое из них крепилось по два турбореактивных двигателя General Electric J47-GE-13 с общей тягой 92,5 кН. В итоге «сорок пятый» разгонялся до 922 км/ч на высоте порядка 10 000 метров.

North American B-45 Tornado
North American B-45 Tornado

17 марта 2015 года NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX TITAN X — самый мощный одночиповый графический адаптер современности. В основу акселератора лег процессор GM200. При транзисторном бюджете в 8 млн штук чип получил 3072 CUDA-ядра, 192 текстурных блока и 96 ROP. Грубо говоря, GeForce GTX TITAN X в полтора раза мощнее GeForce GTX 980.

«Титан» — рекордсмен по количеству видеопамяти. 3D-ускоритель снабжен сразу 12 Гбайт «мозгов» стандарта GDDR5. В 2016 году такое количество уже не кажется лишним, ведь адаптер предназначен для игр в разрешении Ultra HD. Действительно, GeForce GTX TITAN X — одно из немногих устройств, способное вытянуть современные новинки игровой индустрии в 4K.

Однако все мы прекрасно понимаем, что это скорее имиджевая модель, так как стоит видеокарта ни много ни мало 1000 долларов США. За 650 вечно зеленых американских денег вы можете взять GeForce GTX 980 Ti. У этого адаптера чуть менее быстрый чип, а также всего 6 Гбайт памяти. В ряде случаев видеокарты демонстрируют схожую производительность.

Почивать на лаврах GeForce GTX TITAN X осталось недолго. Уже в этом году NVIDIA представит первые решения на новейшей архитектуре Pascal. NVIDIA перейдет на 16-нанометровый техпроцесс. Впервые будет использована память стандарта GDDR5X.

NVIDIA GeForce GTX TITAN X
NVIDIA GeForce GTX TITAN X

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