Главное за неделю: Xiaomi Redmi Pro 2 в марте, изогнутый iPhone 8 и смартфон Taimen от Google

На этой рабочей неделе мы узнали, что мощный Xiaomi Redmi Pro 2 с 6 ГБ оперативной памяти дебютирует в конце марта. Также появилась информация об особенно изогнутом дисплее iPhone 8. Google решила выпустить огромный смартфон Taimen. Об этом и других интересных новостях минувших пяти дней читайте ниже

Xiaomi Redmi Pro 2 покажут в конце марта

Источник из Китая утверждает, что компания Xiaomi представит свой новый смартфон Redmi Pro 2 уже в марте. В GizmoChina пишут — дебют Xiaomi Redmi Pro 2 состоится в конце месяца.

Xiaomi Redmi Pro 2 станет наследником 10-ядерного Xiaomi Redmi Pro c двойной камерой, выпущенного в прошлом году. Судя по всему, Xiaomi Redmi Pro 2 получит точно такую же конфигурации «фотоаппарата».

Согласно более ранним утечкам, устройство получит металлический корпус, 5,5-дюймовый дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX362 с системой автофокуса Dual Pixel, аккумулятор на 4500 мАч. В продажу поступят сразу две версии — с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость составит 230 и 260 долларов США соответственно.

iPhone 8 получит по-особенному изогнутый дисплей

Японское издание Nikkei Asian Review, сославшись на источник, знакомый с дизайном iPhone 8, утверждает, что компания Apple оснастит свой топовый 5,8-дюймовый смартфон изогнутым OLED-дисплеем, однако он будет изогнут не так, как, например, у Samsung Galaxy S7 Edge — изгиб окажется более мягким.

Частично это связано с проблемами производства изогнутых защитных стекол. Такой экран при общей диагонали в 5,8 дюйма обеспечит около 5,2-дюймовой области просмотра. Смартфон окажется изящнее, но не предложит принципиально новых функций.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

Исходя из этой традиции, появление в 2017 году моделей iPhone 7s и iPhone 7s Plus выглядит логичным. Тем не менее, учитывая юбилейный релиз и отчеты аналитиков о низких продажах iPhone 7, специалисты склонны ожидать значительно улучшенный iPhone 8 уже на будущий год, а не в 2018 году.

Текущее поколение смартфонов, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, компания представила публике 7 сентября 2016 года. Главными нововведениями стали дизайн со смещенными к кромкам пластиковыми вставками для антенн, защита от воды по стандарту IP67, сенсорная, а не механическая, кнопка «Домой» и мощный четырехъядерный процессор Apple A10. В дополнение ко всему прочему, у большой модификации 7 Plus используется двойная камера с оптическим зумом и размытием фона снимков в стиле зеркальных фотоаппаратов. Кроме того, iPhone 7 и iPhone 7 Plus лишились 3,5-мм аудиоразъема миниджек, однако в комплекте со смартфоном поставляется кабель-адаптер для подключения обычных наушников к порту Lightning. На момент выхода iPhone 7 был самым мощным смартфоном в мире.

Google выпустит громадный смартфон Taimen

В Google кипит работа не только над двумя наследниками прошлогодних Pixel и Pixel XL под кодовыми названиями Walleye (светлопёрый судак) и Muskie (щука-маскинонг), но и над третьим устройством также под «рыбным» кодовым название Taimen (таймень). Этот смартфон окажется больше Pixel и даже крупнее Pixel XL. Нет данных, выйдет ли он в рамках серии Pixel под названием вроде Pixel XXL/Gigantic Pixel или окажется, например, своего рода третьим поколением Nexus 7.

Отметим, что «рыбные» имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

