Gmail научился стримить видео во вложениях

Команда разработчиков Google запустила новую функцию для веб-версии сервиса электронной почты Gmail. Нововведение вроде бы небольшое, но удобное для пользователей. Теперь веб-клиент научился проигрывать видео, присылаемое в письмах в качестве вложений, прямо в окне браузера.


Это означает, что пользователю не потребуется на самом деле скачивать такое видео на свой ПК и запускать медиаплеер, прежде чем у него появится возможность просмотра. Конечно, здесь все еще действует ограничение Gmail на объем вложений не больше 50 МБ.

По словам разработчиков, эта функция использует инфраструктуру, которая используется в YouTube, Google Drive и других приложений с возможностью потокового видео. Новая возможность будет постепенно внедряться среди пользователей веб-версии Gmail в течение 15 дней.

Источник
Google
Теги
Google электронная почта Gmail E-MAIL

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