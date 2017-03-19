Ученые из Гарварда утверждают, что человечество получило сигнал пришельцев

Ави Леб (Avi Loeb) и Манасви Лингам (Manasvi Lingam), ученые из Гарвардского университета, утверждают, что сигнал из космоса от инопланетной цивилизации человечество уже получило. Странные радио-волны, которые достигали Земли еще в 2007-ом и с тех пор фиксировавшиеся на протяжении 8 лет, по их словам, принадлежат некому продвинутому с технологической точки зрения космическому кораблю, расположенному далеко от нашей планеты и летящему на скорости света. Размеры корабля, сообщают Леб и Лингам, сопоставимы с размерами крупных планет и примерно в два раза больше Земли. 

Ави Леб говорит: "Быстрые радио вспышки невероятной яркости, учитывая их очень короткую продоложительность, до сих пор не были идентифицированы. Вероятность, что они созданы искусственно, исключать нельзя". К слову, длительность сигналов не превышает 5 миллисекунд. 

Астрофикизики ранее приписывали сигналы энергетическим выбросам от столконвения черных дыр или появления сверхновых звезд. Большинство ученых остались при своем мнении и сейчас; теорию о гигантском космическом корабле некой развитой цивилизации они по-прежнему отвергают. 

Леб же считает, что: "Наука это не то, во что мы верим, а то, что мы смогли доказать". 

Источник
Independent
Теги
космос инопланетяне

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