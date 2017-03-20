Глава Amazon протестировал четырехметрового пилотируемого робота

Джефф Безос (Jeff Bezos), глава компании Amazon, успешно протестировал четырехметрового пилотируемого робота под названием Method-2 на закрытой конференции MARS 2017, вход на которую возможен только по приглашениям.


Робот Method-2 разрабатывается компанией корейской Hankook Mirae Technology. По словам самого Безоса, выступая в роли пилота этой машины, он почувствовал себя Сигурни Уивер. Для справки: героиня Сигурни Уивер использовала робот-экзоскелет в фильме «Чужой».

На данный момент Method-2 только разрабатывается, в декабре 2016 года был представлен его прототип. Робот имеет 3,96 м в высоту и повторяет движения оператора, сидящего в кабине. По плану компании, он будет использоваться в труднодоступных и экстремально опасных для человека районах. Интересно, что дизайн робота создан при участии 3D-дизайнера Виталия Булгарова, приложившем руку к созданию персонажей в «Терминаторе», «Робокопе» и «Трансформерах».

Источник
The Verge
Теги
AMAZON робот

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