Стивен Хокинг, возможно, полетит в космос

Знаменитый 75-летний астрофизик Стивен Хокинг, страдающий от бокового амиотрофического склероза, возможно, полетит в космос, сообщает The Times. Предложение поступило от миллиардера и основателя Virgin Ричарда Брэнсона (Richard Brenson). Хокинг заявил:

«Мои дети принесли мне очень много радости. Что еще может сделать меня счастливым, так это полет в космос. Не думал, что кто-то решится отправить меня туда, однако Ричард Брэнсон сделал это, он предложил мне место на корабле Virgin Galactic. Я уже дал свое согласие».