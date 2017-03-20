Жидкие батарейки смогут охлаждать электронику

Исследователи из IBM и Швейцарской высшей технической школы Цюриха создали миниатюрную "жидкую" батарейку, которая сможет не только питать современную электронику, но и охлаждать ее.





Технология получила название Redox flow — проточная окислительно-восстановительная. Такие элементы питания можно расположить между микросхемами для охлаждения процессоров, одновременно с обеспечением питания, поскольку жидкость рассеивает больше тепла, чем генерирует. Они использую жидкий электролит, который обычно используется в больших масштабах для запаса энергии, вырабатываемых ветряными и солнечными электростанциями.





На настоящий момент исследователи создали прототип с использованием 3D-печати, показывающий верность концепции. Разработчики создали систему клиновидных микро-каналов, через которые прогоняется электролит. Получившиеся электроды вдавливают жидкость в слой мембраны, вырабатывая энергию. Прототип имеет толщину 1,5 мм и генерирует 1,4 Вт на квадратный сантиметр поверхности, с учетом затрачиваемой на прокачку энергии, остается 1 Вт.