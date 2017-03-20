Яндекс тестирует сервис «Защита покупателя» по возврату денег

Команда сервиса Яндекс.Деньги начала тестировать новую услугу — «Защита покупателя». По словам разработчиков, это арбитражный сервис, призванный защитить покупателей, оплачивающих онлайн-покупки из электронного кошелька или с привязанной к нему карты.





Покупатель сможет обратиться в платежный сервис в рамках этой программы и вернуть потраченное, если онлайн-магазин не выполнит заказ, затянет с доставкой или пришлет не то, что обещал.





Обычно в таких случаях решение о возвращении денег принимает сам магазин, но в «Защита покупателя» арбитражная функция станет ответственностью команды Яндекс.Денег. Спорны вопросы будет разрешать служба поддержки платежного сервиса.