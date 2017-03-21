Что случилось 20 марта 2017 года?

20 марта 2017-го года в сети начали появляться обзоры на Mass Effect: Andromeda. К сожалению, многие рецензенты называют долгожданную космическую RPG худшей игрой в истории студии BioWare. Не слишком восторженные отзывы и на гоночную аркаду FlatOut 4. 

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