Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году

Россияне примут участие в следующей имитации полета на Марс, в рамках программы HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) проводимой Гавайским университетом под эгидой NASA. Об этом рассказала в интервью журналистам информационного агенства ТАСС Ким Бинстед (Kim Binsted), научный руководитель проекта и профессор отделения Информации и Компьютерных наук Гавайского университета.





Имитация в 2018 году станет шестым этапом программы HI-SEAS. В ее рамках добровольцы проживут несколько месяцев практически в полной изоляции в специальном комплексе, расположенном на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах. Россияне привлекаются к проекту, поскольку Бинстед считает, что международный экипаж при полете на Марс — "это более реалистично".

Для проработки разного рода организационных вопросов Ким Бинстед проведет лето в России. Планируется, что она договарится с ИМБП РАН (Институтом медико-биологических проблем) о серии совместных экспериментов. Добровольцы будут работать удаленно, а сами представители ИМБП на Гавайи не поедут. Ученые ИМБП должны подготовить "от двух до шести исследований, касающихся состава экипажа, его спаянности, устойчивости и работоспособности".