Ученые обнаружили бессмертную медузу

Ученым удалось обнаружить фактически бессмертное живое существо в водах океана. Речь идет о медузе вида Turritopsis nutricula. Существо наделено уникальной способностью — превращением из взрослой особи в молодую. Из-за этого ограничений по продолжительности биологического существования у такой медузы попросту нет. Обновляться она может бесконечное количество раз.

Единственная угроза для существования — хищники. Бессмертие не спасает водного «горца» от смертных, но более крупных и голодных соседей.

Исследователи продолжат изучать процесс обновления, однако они уже успели заявить, что адаптировать его к человеку вряд ли возможно.