Дети Стругацких выложили все их произведения в свободный доступ

Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!

"Пикник на обочине"

Сегодня у нас есть повод выпить по рюмочке эликсира Блаженства, закусив свежим огурчиком. Наследники братьев Стругацких решили вернуть в свободный доступ на официальном сайте все их произведения.


Об этом сообщил Андрей Стругацкий (Борисович) в своем аккаунте в социальной сети Facebook. По его словам, он и Мария Стругацкая (Аркадьевной) признали свое поражения в борьбе с пиратством, поскольку помимо законопослушных сайтов, выполняющих просьбы по удалению книг из свободного доступа, есть еще "мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных" и справиться с ними не представляется возможным.

В результате торжества пиратства на официальном сайте Аркадия и Бориса Стругацких доступны все их произведения, включая ранее неопубликованные тексты.

Источник
Андрей Стругацкий
Теги
пиратство авторское право

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году
Во ВКонтакте заработал перевод денег сообществам
Ученые обнаружили бессмертную медузу

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 281
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70