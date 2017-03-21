Дети Стругацких выложили все их произведения в свободный доступ

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"Пикник на обочине"

Сегодня у нас есть повод выпить по рюмочке эликсира Блаженства, закусив свежим огурчиком. Наследники братьев Стругацких решили вернуть в свободный доступ на официальном сайте все их произведения.





Об этом сообщил Андрей Стругацкий (Борисович) в своем аккаунте в социальной сети Facebook. По его словам, он и Мария Стругацкая (Аркадьевной) признали свое поражения в борьбе с пиратством, поскольку помимо законопослушных сайтов, выполняющих просьбы по удалению книг из свободного доступа, есть еще "мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных" и справиться с ними не представляется возможным.

В результате торжества пиратства на официальном сайте Аркадия и Бориса Стругацких доступны все их произведения, включая ранее неопубликованные тексты.