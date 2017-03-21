Во ВКонтакте заработал перевод денег сообществам

Разработчики ВКонтакте запустили новую возможность для пользователей социальной сети — теперь можно переводить деньги не только другим пользователям, но и сообществам.







Напомним, в сентябре 2016 года во ВКонтакте услуга безналичных денежных переводов от пользователя к пользователю. Теперь она расширила свой охват. С помощью такого группового сбора средств на базе сообществ можно собирать деньги, например, на выпускной всем родительским комитетом или на шашлыки всем дружным коллективом ООО "Солнышко".





Для перевода денег сообщество достаточно открыть диалог с этой группой, выбрать пункт «Деньги» в меню вложений, ввести сумму и комментарий, а также подтвердить перевод. Принять перевод могут администраторы и редакторы сообщества. История переводов доступна в управлении сообществом.