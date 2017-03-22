Что случилось 21 марта 2017 года?

Мы узнали некоторые подробности об играх Assassin's Creed: Empire и The Evil Within 2. Пока все на уровне слухов. SXSW назвала лучшие игры 2017-го года. Победила Uncharted 4: A Thief's End. DLC к ней, The Lost Legacy, по словам разработчиков предложит самую большую локацию в истории франшизы.

Ученым удалось обнаружить бессмертное существо, медузу. Концепт ВАЗ-2101 2017 буквально взорвал сеть. Люди в восторге. Изображения Samsung Galaxy S8 по-прежнему наводняют сеть. А накопитель Z-SSD от Samsung призван стать очень быстрым. 

В социальной сети "ВКонтакте" работает перевод денег сообществам. Отныне. Имитация полета на Марс будет поддержана россиянами в 2018 году. FlyCirrus 11 стоит сущие копейки. А Apple показала новые версии iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, помощнел iPhone SE. 

Также были представлены новые iPad'ы. 

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: ASUS ZenFone 3 Zoom в России, iPhone Edition и старт продаж LG G6

10 марта

Главное за неделю: Huawei Enjoy 6S, Android 7.1.1 и глянцево-черный Samsung Galaxy S7 edge

9 декабря 2016

Главное за неделю: LeEco Le Pro 3 в России, три iPhone 8, новости о Samsung Galaxy S8

23 декабря 2016

Главное за неделю: Xiaomi Redmi Pro 2 в марте, изогнутый iPhone 8 и смартфон Taimen от Google

17 марта

Главное за неделю: видеокарта GeForce GTX 1080 Ti, старт продаж Nintendo Switch и MWC 2017

3 марта

Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

20 января
Из рубрикиНаука и технологии
Дети Стругацких выложили все их произведения в свободный доступ
Россияне примут участие в имитации полета на Марс в 2018 году
Во ВКонтакте заработал перевод денег сообществам

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 281
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70