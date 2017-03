Что случилось 21 марта 2017 года?

Мы узнали некоторые подробности об играх Assassin's Creed: Empire и The Evil Within 2. Пока все на уровне слухов. SXSW назвала лучшие игры 2017-го года. Победила Uncharted 4: A Thief's End. DLC к ней, The Lost Legacy, по словам разработчиков предложит самую большую локацию в истории франшизы.

Ученым удалось обнаружить бессмертное существо, медузу. Концепт ВАЗ-2101 2017 буквально взорвал сеть. Люди в восторге. Изображения Samsung Galaxy S8 по-прежнему наводняют сеть. А накопитель Z-SSD от Samsung призван стать очень быстрым.

В социальной сети "ВКонтакте" работает перевод денег сообществам. Отныне. Имитация полета на Марс будет поддержана россиянами в 2018 году. FlyCirrus 11 стоит сущие копейки. А Apple показала новые версии iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Кроме того, помощнел iPhone SE.

Также были представлены новые iPad'ы.