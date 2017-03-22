Ученые утверждают, что Земля может столкнуться с Марсом

Ученые считают, что существует вероятность столкновения Марса с Землей в далеком будущем. К такому выводу пришел Стивен Майерс (Steven Myers) из Висконсинского университета (США). Такая катастрофа может случиться через миллиарды лет.

К такому выводу ученый пришел после того, как провел исследование осадочных слоев в Колорадо, свидетельствующее об изменениях в климате из-за колебаний солнечного света в результате изменений в орбите Земли, натолкнувшее его на мысли о хаотичности Солнечной системы. Ученый говорит: «Главным открытием стало доказательство идеи о хаотичности Солнечной системы».

Из-за гравитационных взаимодействий меду планетами, спутниками и Солнцем, орбиты объектов могут меняться. И одно событие в прошлом затем ведет к определенным событиям уже в будущем — речь идет о так называемом «эффекте бабочки». Взаимодействие Марса и Земли в итоге может привести к их столкновению в далеком будущем. Однако такой исход событий, хоть и не исключается, ничтожно мал, пишет Майерс.  

Источник
Earth-Chronicles
Теги
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