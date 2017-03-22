Астрономы заметили, что Меркурий начал проявлять признаки старения

Астрономы утверждают, что Меркурий, первая планета от Солнца и самая крошечная в нашей Солнечной системе, медленно, но верно уменьшается в размерах и покрывается трещинами. Впрочем, бить тревогу пока еще рановато — специалисты подсчитали, что Меркурий сократится всего на 7 км через 4 миллиарда лет. Однако они уже готовы утверждать, что Меркурий вошел в стадию старения. Впоследствии планета вовсе может исчезнуть. Правда, времени пройдет довольно много.

Напомним, что ранее ученые из Японии провели множество экспериментов и пришли к выводу, что планета Меркурий могла появиться вовсе не в Солнечной системе. Специалисты больше сотни раз реконструировали события, происходившие миллиарды лет назад во время формирования нашей системы. Вывод следующий — планета с характеристиками Меркурия не могла зародиться там, где она сейчас располагается.