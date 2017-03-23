Что случилось 22 марта 2017 года?

Atlus и Square Enix решили покорить японских игроков новыми JRPG и переизданием старых. Получится ли? Безусловно, в Стране восходящего солнца спрос на такого рода развлечения всегда есть. Также хорошей новостью стало то, что на эмуляторе PS3 наконец-то запустили игру Catherine. 

Одна из игр серии Fire Emblem для Nintendo 3DS выйдет в России. Фанаты переносят Red Dead Redemption на карту Grand Theft Auto V. А астрономы, тем временем, пророчат кончину Меркурию и столкновение Земли с Марсом. Когда? Через миллиарды лет, можем спать спокойно.

Дональд Трамп поддержал деньгами предполагаемый пилотируемый полет на Марс. Док-станиц к Samsung Galaxy S8 действительно превратит смартфон в компьютер. В России все не так уж и плохо, зарегистрировано около 10 тысяч люксовых автомобилей. 

ZTE представила свои новые творения. А Word обзавелся искусственным интеллектом. Apple разрешила смотреть фильмы, взятые в прокат, на любом из устройств. Google добавила новости в приложение News & Weather. 

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