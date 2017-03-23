23 марта в истории: женские рекорды на орбите и затопление станции «Мир»

23 марта 1996 года шаттл Атлантис совершил стыковку с космической станцией «Мир» с целью доставки американской женщины-астронавта Шэннон Люсидфор (Shannon Lucidfor). В этот день она вернулась к работе на станции после четырех месяцев отсутствия и установила рекорд для женщин числу миссий в космосе. Этот полет стал для нее пятым и продлился 188 суток, что тоже стало рекордом. Но если максимум по числу миссий до сих пор никто не превзошел, то рекорд по длительности пребывания держался лишь до 2007 года.



Шэннон Люсидфор на космической станции «Мир»

Стоит отметить, что в ходе доставки Люсидфор на космическую станцию Атлантис совершил свой шестнадцатый полет и семьдесят шестой рейс в рамках программы Space Shuttle. Эта программа была остановлена NASA в 2011 году, как вы знаете, а рекорды по продолжительности пребывания женщин в космосе дважды были побиты. Так в 2007 году американка Сунита Уильяс пробыла на орбите почти 195 суток, а в 2015 году ее итальянская коллега Саманта Кристофоретти установила новый рекорд – 199 суток на МКС.

В этот день в 2001 году станция Мир была затоплена в Тихом океане. Официальной причиной такого решения стала выработка ресурса, сильный износ основных узлов и компонентов станции, а также недостаток финансирования. При создании станции предполагалось, что она проработает на орбите 5 лет, а на деле она успешно использовалась втрое дольше. В момент принятия решения об устранении станции ее состояние описывалось как катастрофическое: на борту отказывала радиосвязь, периодически выходили из строя теплоносители.



Космическая станция «Мир» на орбите

До 23 марта 2001 ни одно государство в мире не имело опыта по спуску с орбиты и затоплению орбитальных комплексов. Для спуска «Мира» на орбиту был доставлен корабль «Прогресс М1-5» с увеличенным запасом топлива. В 2:20 по московскому времени станция вышла на предспусковую орбиту, а затем «Прогресс» последовательно дал три тормозных импульса. Последний сработал в 8:08, а спустя еще 36 минут станция «Мир» вошла в плотные слои атмосферы, загорелась и стала распадаться. Примерно в 9:00 оставшиеся части станции затонули в Тихом океане. Вместе со станцией было затоплено все находившееся на ней оборудование, а также три новогодние елки, костюм Деда Мороза, а также электрогитара и большая библиотека книг, – все это было оставлено экспедициями на станцию.