Живые видеотрансляции Facebook заработали на ПК

Разработчики социальной сети Facebook сообщили о запуске функции живых видеотрансляций Facebook Live для пользователей настольных компьютеров и ноутбуков. Ранее трансляции можно было вести через мобильные приложения Facebook для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.





Чтобы начать трансляцию с компьютера, потребуется нажать пункт “Live Video” наверху ленты новостей или Хроники, а затем следовать инструкциям для добавления описания и выбора аудитории.





Кроме того, разработчики добавили новую функцию, позволяющую легко использовать стриминговое ПО или внешние устройства при создании трансляций. Пока она была доступна только для Страниц, но теперь может использоваться и для обычных пользовательских профилей. Пользователи могут делиться изображением с экрана, вставлять графику, переключать камеры, а также использовать профессиональное оборудование для трансляций Facebook Live.



