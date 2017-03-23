Живые видеотрансляции Facebook заработали на ПК

Разработчики социальной сети Facebook сообщили о запуске функции живых видеотрансляций Facebook Live для пользователей настольных компьютеров и ноутбуков. Ранее трансляции можно было вести через мобильные приложения Facebook для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.


Чтобы начать трансляцию с компьютера, потребуется нажать пункт “Live Video” наверху ленты новостей или Хроники, а затем следовать инструкциям для добавления описания и выбора аудитории.


Кроме того, разработчики добавили новую функцию, позволяющую легко использовать стриминговое ПО или внешние устройства при создании трансляций. Пока она была доступна только для Страниц, но теперь может использоваться и для обычных пользовательских профилей. Пользователи могут делиться изображением с экрана, вставлять графику, переключать камеры, а также использовать профессиональное оборудование для трансляций Facebook Live.


Источник
Facebook
Теги
FACEBOOK видео трансляция

Комментарии

Материалы по теме

6 функций Facebook, о которых мало кто знает

21 февраля

Amazon покупает Twitch за миллиард долларов

26 августа 2014

Facebook выпустила приложение Riff для вирусных видеороликов

2 апреля 2015

Facebook «подружится» с музыкой и видео

22 мая 2014

Periscope для iOS перевели на русский

5 июня 2015

Timera - назад в будущее

13 февраля 2014
Из рубрикиНаука и технологии
Аспирант из Перьми получил полмиллиона рублей на создание супербатареек для смартфонов
В Москве запустят сервис доставки презервативов за 8 минут
Особенности магнитного поля Земли зафиксировали на карте

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 434
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56