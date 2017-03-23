Instagram прикроет спорные материалы

Команда фотосервиса Instagram сообщила о запуске новой функции, призванной сделать сервис безопаснее и дружелюбнее. В ближайшее время при просмотре ленты или профиля другого пользователя можно будет заметить размытый «экран», закрывающий некоторые фото и видео.





Разработчики планируют таким образом отмечать публикации, на которые поступили жалобы и которые, даже если не нарушают правил сервиса, содержат спорные материалы. При желании пользователь сможет посмотреть закрытую публикацию, просто нажав на нее, чтобы открыть фото или видео.

Еще одно нововведение — настоящего времени функция двухфакторной аутентификации становится доступной для всех пользователей Instagram. Ее можно настроить через профиль пользователя.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.