Что случилось 23 марта 2017 года?

За "ГЛОНАСС" обладателям подержанных автомобилей придется платить от 10 до 30 тысяч рублей. Впрочем, вряд ли это будет обязательным. А вот, что касается Mass Effect: Andromeda, то разработчики попросту обязаны исправить игру, иначе вообще кошмар и ужас. 

Нужны крутые игры для PS4, PS3 или Vita? Тогда спешите успеть купить эксклюзивы на распродаже PS Store. Super Mario Run уже можно завладеть в Google Store. Полная версия для Androird дешевле, чем для iOS. Samsung Galaxy C5 Pro доступен в Гонконге. 

Для Apple Watch выпустили эмулятор Game Boy. А Manli представила свою новую видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. Fallout 4 VR покажут на E3 2017. Вероятно, уже в готовом виде. Yooka Laylee переведут на русский. Ученые создали карту магнитного поля Земли. 

Oppo F3 Plus представили официально. Презервативы пообещали доставить в течении 8 минут через специальный онлайн-сервис. Google Alo теперь умеет передавать файлы. Sony Xperia XZs у нас будет стоит 49 990 рублей. Galaxy Note 8 окажется мощным, если информации из сети окажется верной. 

Предварительный заказ на Samsung Galaxy S8 можно будет сделать 29 марта. Возможно.

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