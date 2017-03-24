Ученые воссоздали лицо жившего 700 лет назад бедняка

Ученые из Кембриджского университета воссоздали лицо "обычного бедняка", жившего около 700 лет назад, проведя процедуру восстановления лица по черепу или антропологической реконструкции облика. За основу были взяты останки человека, похороненного на средневековом больничном кладбище, открытом под Кембриджским колледжем.





Реконструкция проливает на внешний вид типичного бедняка, проживавшего в 13 веке в Англии. Исследователи выбрали останки человека, условно названного Context 958, среди других четырехсот похороненных.





Судя по состоянию костей, ему было около сорока лет на момент смерти. Он отличался крепким скелетом, но кости несут следы большого количества тяжелого физического труда. Ученые не могут назвать конкретную профессию, но Context 958, определенно, относился к рабочему классу, возможно, занимался каким-то промыслом. На промысел намекает и его диета, содержащая относительно много мяса и рыбы. Работа давала ему доступ к этой пище в большем количестве, чем это было возможно для простых бедняков.





Под конец жизни у него настали тяжелые времена, возможно из-за болезни, не позволявшей ему продолжать работать, или из-за отсутствия родственников, которые могли бы о нем позаботиться. Состояние зубов показывает два периода в юности этого бедняка, когда он перенес какую-то тяжелую болезнь или голод. Также археологи нашли свидетельства непроникающей травмы в задней части черепа, которая успела зажить до его смерти.