24 марта в истории: самый маленький SSD, процессоры Haswell и накопитель HyperX Predator

24 марта 2012 года компания TDK представила самый маленький твердотельный накопитель. Устройство получило название eSSD. Ячейки памяти, а также контроллер в нем упакованы в одну квадратную микросхему площадью 17х17 мм. Для упаковки применялась корпусировка типа BGA под 208 контактов. Объем такого SSD варьировался от 1 Гбайт до 4 Гбайт. Естественно, устройство предназначалось для использования во всевозможных встраиваемых системах: от принтеров до игровых автоматов.

Контроллер GBDriver RS3 обеспечивал производительность на уровне 55 Мбайт/с для операций линейного чтения и 30 Мбайт/с — для записи. Помимо крошечного размера, eSSD характеризовался высокой надежностью, ведь в основе лежала флеш-память типа SLC. Накопитель поддерживал алгоритм распределения нагрузки, а также технологию шифрования данных по алгоритму AES.

TDK eSSD
TDK eSSD

24 марта 2013 года открылся предзаказ на процессоры Intel Haswell. Сами чипы официально вышли в продажу только в мае. Однако о новых решениях, а также о платформе LGA1150 уже было все известно.

Процессоры в последнее время эволюционируют очень медленно. Прошло три года, но чипы Haswell все еще в продаже. Intel выпустила новые линейки: для платформы LGA1150 — кристаллы семейства Broadwell; для LGA1151 — Skylake. Разница в производительности между этими процессорами составляет 5-10% в лучшем случае. Так что поколение Haswell еще очень долгое время будет актуальным.

Intel Haswell
Intel Haswell

24 марта 2014 года Kingston выпустила самый быстрый на тот момент времени твердотельный накопитель HyperX Predator (обзор). В основу SSD лег контроллер Marvell 88SS9293. В итоге накопитель обеспечивает производительность 1400/1000 Мбайт/с для операций чтения/записи. Устройство выполнено в форм-факторе M.2. Подключается к одноименному интерфейсу, к которому подведены четыре линии PCI Express 2.0.

Сейчас самым быстрым настольным SSD считается модель Samsung 950 Pro. Она заметно быстрее, так как использует протокол NVMe и интерфейс PCI Express x4 3.0. Линейные скорости чтения/записи достигают 2500/1500 Мбайт/с.

Kingston HyperX Predator
Kingston HyperX Predator

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