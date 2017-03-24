24 марта в истории: самый маленький SSD, процессоры Haswell и накопитель HyperX Predator
24 марта 2012 года компания TDK представила самый маленький твердотельный накопитель. Устройство получило название eSSD. Ячейки памяти, а также контроллер в нем упакованы в одну квадратную микросхему площадью 17х17 мм. Для упаковки применялась корпусировка типа BGA под 208 контактов. Объем такого SSD варьировался от 1 Гбайт до 4 Гбайт. Естественно, устройство предназначалось для использования во всевозможных встраиваемых системах: от принтеров до игровых автоматов.
Контроллер GBDriver RS3 обеспечивал производительность на уровне 55 Мбайт/с для операций линейного чтения и 30 Мбайт/с — для записи. Помимо крошечного размера, eSSD характеризовался высокой надежностью, ведь в основе лежала флеш-память типа SLC. Накопитель поддерживал алгоритм распределения нагрузки, а также технологию шифрования данных по алгоритму AES.
24 марта 2013 года открылся предзаказ на процессоры Intel Haswell. Сами чипы официально вышли в продажу только в мае. Однако о новых решениях, а также о платформе LGA1150 уже было все известно.
Процессоры в последнее время эволюционируют очень медленно. Прошло три года, но чипы Haswell все еще в продаже. Intel выпустила новые линейки: для платформы LGA1150 — кристаллы семейства Broadwell; для LGA1151 — Skylake. Разница в производительности между этими процессорами составляет 5-10% в лучшем случае. Так что поколение Haswell еще очень долгое время будет актуальным.
24 марта 2014 года Kingston выпустила самый быстрый на тот момент времени твердотельный накопитель HyperX Predator (обзор). В основу SSD лег контроллер Marvell 88SS9293. В итоге накопитель обеспечивает производительность 1400/1000 Мбайт/с для операций чтения/записи. Устройство выполнено в форм-факторе M.2. Подключается к одноименному интерфейсу, к которому подведены четыре линии PCI Express 2.0.
Сейчас самым быстрым настольным SSD считается модель Samsung 950 Pro. Она заметно быстрее, так как использует протокол NVMe и интерфейс PCI Express x4 3.0. Линейные скорости чтения/записи достигают 2500/1500 Мбайт/с.