Российские Google Авиабилеты заработали на поездах

Российское подразделение компании Google расширило возможности сервиса Google Flights (Google Авиабилеты). Теперь через Google Авиабилеты можно планировать поездки по России не только на самолете, но и на поезде.

Летайте поездами РЖД
Летайте поездами РЖД

Поездки поездом в Google Авиабилетах уже работают в Италии, Испании, Германии и Японии. С настоящего момента функция стала доступна в России благодаря сотрудничеству с UFS.Travel, технологическим партнером РЖД.

Через Google Авиабилеты в России будут доступны более 30 пунктов назначения и 200 с лишним маршрутов. Среди них, например, такие популярные направления, как Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород и Омск – Новосибирск.

Пользователи могут сравнивать не только даты и ценовой диапазон при планировании маршрута на поезде, но и сопоставлять их с предложениями авиаперевозчиков. Функция доступна как с компьютера, так и смартфона или планшета.

Источник
Google
Теги
Россия Google морько самолет поезд Google Flights Google Авиабилеты

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