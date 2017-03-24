Российские Google Авиабилеты заработали на поездах
Российское подразделение компании Google расширило возможности сервиса Google Flights (Google Авиабилеты). Теперь через Google Авиабилеты можно планировать поездки по России не только на самолете, но и на поезде.
Поездки поездом в Google Авиабилетах уже работают в Италии, Испании, Германии и Японии. С настоящего момента функция стала доступна в России благодаря сотрудничеству с UFS.Travel, технологическим партнером РЖД.
Через Google Авиабилеты в России будут доступны более 30 пунктов назначения и 200 с лишним маршрутов. Среди них, например, такие популярные направления, как Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород и Омск – Новосибирск.
Пользователи могут сравнивать не только даты и ценовой диапазон при планировании маршрута на поезде, но и сопоставлять их с предложениями авиаперевозчиков. Функция доступна как с компьютера, так и смартфона или планшета.