Ученые показали, что случится с упавшим на нейтронную звезду человеком

Ученые продемонстрировали на видео, что случился с человеком, если тот упадет на нейтронную звезду. К сожалению, новости для такого индивида исключительно плохие — из-за невероятной гравитации тело довольно быстро разрушится. Как это произойдет, вы можете увидеть ниже:

Специалисты подсчитали, что скорость падения составит 160 000 километров в секунду. До звезды непосредственно долетят лишь частички, уже на тот момент бывшего человека.

Нейтронные звезды весят примерно столько же, сколько Солнце, при этом их диаметр составляет всего около 20 километров. Из-за столь высокой плотности вещества создается огромная сила притяжения.