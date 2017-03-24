Ученые показали, что случится с упавшим на нейтронную звезду человеком

Ученые продемонстрировали на видео, что случился с человеком, если тот упадет на нейтронную звезду. К сожалению, новости для такого индивида исключительно плохие — из-за невероятной гравитации тело довольно быстро разрушится. Как это произойдет, вы можете увидеть ниже:

Специалисты подсчитали, что скорость падения составит 160 000 километров в секунду. До звезды непосредственно долетят лишь частички, уже на тот момент бывшего человека.

Нейтронные звезды весят примерно столько же, сколько Солнце, при этом их диаметр составляет всего около 20 километров. Из-за столь высокой плотности вещества создается огромная сила притяжения.  

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