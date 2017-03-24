Ученые обнаружили молодые галактики, напоминающие Млечный Путь

Астрофизики из США, Индии и Великобритании нашли во Вселенной несколько молодых галактик, напоминающих Млечный Путь. Называются они весьма причудливо — ALMA J081740.86+135138.2 и ALMA J120110.26+211756.2. Расстояние от нашей родной Земли до них составляет 12 миллиардов световых лет.

Специалисты утверждают, что вращающиеся (как и Млечный Путь) галактики окружены гигантскими водородными облаками. Внутри обнаруженных галактик скорость образования звезд составляет от 25 до 100 солнечных масс за год.

По словам ученых, обнаружение и изучение молодых галактик позволит понять, как появился и как развивался Млечный Путь и другие схожие космические образования.  

Источник
ScientificAmerican
Теги
космос Млечный Путь

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