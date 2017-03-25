Ученые узнали, как использовать лунную пыль

Ученые заявили, что узнали, как использовать пыль с Луны. Пыль может стать полезной астронавтам и помочь им не замерзнуть на холодном спутнике Земли. Её собираются применить в качестве конденсатора для сохранения солнечной энергии для последующего использования в зябкие ночи на Луне.

А ночи, стоит отметить, на Луне суровые. Длятся они по 14 дней, столбик термометра опускается ниже -170 градусов по Цельсию. В будущем ESA (Европейское Космическое Агентство) собирается построить на спутнике небольшую деревню для астронавтов, откуда они и будут исследовать Луну. Для обогрева поселения пыль как раз и пригодится. В будущем к инициативе присоединятся США и Россия.

Холод уже мешал работе на Луне. Так, советский Луноход-2 в 1973-ом году попросту не смог функционировать при таких температурах.

Кстати, не менее суровыми являются на Луне и дни, когда температура поверхности нагревается до 100 градусов.