Мобильные переводы Яндекс.Денег стали бесплатными

Разработчики Яндекс.Денег сообщили об отмене комиссию за переводы между электронными кошельками в официальных мобильных приложениях Яндекс.Денег. Ранее комиссия составляла 0,5%. Бесплатные переводы доступны для свежих версий приложений под iOS, Android и Windows 10.


Чтобы отправить перевод из приложения, нужно выбрать получателя из списка контактов в телефонной книге либо вручную указать его электронную почту или номер телефона, на которые зарегистрирован кошелек. Если одному из этих параметров соответствует счет в Яндекс.Деньгах, комиссия за перевод не возьмется. На именной кошелек можно перевести до 60 000 рублей за раз, на идентифицированный – до 400 000 рублей.

Приложение Яндекс.Деньги для Android, iOS и Windows 10 доступно для бесплатной загрузки из Google Play, App Store и Windows Store.

Источник
Яндекс.Деньги
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS WINDOWS Яндекс платежная система Яндекс.Деньги деньги

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Найдено самое холодное место во Вселенной
На Луне обнаружили большие подземные тоннели
Ученые узнали, как использовать лунную пыль

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 435
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56