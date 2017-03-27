Мобильные переводы Яндекс.Денег стали бесплатными

Разработчики Яндекс.Денег сообщили об отмене комиссию за переводы между электронными кошельками в официальных мобильных приложениях Яндекс.Денег. Ранее комиссия составляла 0,5%. Бесплатные переводы доступны для свежих версий приложений под iOS, Android и Windows 10.





Чтобы отправить перевод из приложения, нужно выбрать получателя из списка контактов в телефонной книге либо вручную указать его электронную почту или номер телефона, на которые зарегистрирован кошелек. Если одному из этих параметров соответствует счет в Яндекс.Деньгах, комиссия за перевод не возьмется. На именной кошелек можно перевести до 60 000 рублей за раз, на идентифицированный – до 400 000 рублей.

Приложение Яндекс.Деньги для Android, iOS и Windows 10 доступно для бесплатной загрузки из Google Play, App Store и Windows Store.