Ученые обнаружили у Солнца признаки планеты

Ученые заявили об обнаружении на Солнце волн Россби, уникального атмосферного явления, которое ранее считалось «эксклюзивным» для нашей планеты Земля (волны влияют на погоду). Открытие было сделано с помощью космических аппаратов Solar Dynamics Observatory (SDO) и Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO).

Изучив светило в ракурсе 360 градусов, аппараты обнаружили волны Россби в виде изменений магнитного поля в умеренных широтах атмосферы звезды, что влияет на космическую погоду. Данные были получены в период с 2011 по 2014 годы, однако полностью изучены только сейчас.

Волны Россби на Земле образуются в атмосфере умеренных широт над океанами, это регулярно распространяющиеся возмущения в воздухе. 

Источник
Nature
Теги
космос Солнце планеты Звезды

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Фрукты сделали из обезьяны человека
В Солнечной системе обнаружена электрическая луна
Элон Маск хочет соединить человека с компьютером

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 435
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43