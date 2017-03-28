Ученые обнаружили у Солнца признаки планеты

Ученые заявили об обнаружении на Солнце волн Россби, уникального атмосферного явления, которое ранее считалось «эксклюзивным» для нашей планеты Земля (волны влияют на погоду). Открытие было сделано с помощью космических аппаратов Solar Dynamics Observatory (SDO) и Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO).

Изучив светило в ракурсе 360 градусов, аппараты обнаружили волны Россби в виде изменений магнитного поля в умеренных широтах атмосферы звезды, что влияет на космическую погоду. Данные были получены в период с 2011 по 2014 годы, однако полностью изучены только сейчас.

Волны Россби на Земле образуются в атмосфере умеренных широт над океанами, это регулярно распространяющиеся возмущения в воздухе.