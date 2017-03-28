В Солнечной системе обнаружена электрическая луна

Ученые пришли к выводу, что аномальная ориентация больших углеводородных дюн самого большого спутника планеты Сатурн, Титана, появилась в результате электрических зарядов. В центре Титана располагаются аномальные дюны, которые направлены против движения ветров в этом регионе. И связано это, считают специалисты, с трибоэлектрическим эффектом (появление электрических зарядов в материале из-за трения).

Изменение геометрии больших дюн незначительное из-за слишком сильного ветра, а вот у малых — куда серьезнее. Более того, эксперты заявили, что взаимное притяжение частиц на Титане из-за трибоэлектрического эффекта куда сильнее, чем на Земле.

Титан имеет атмосферу (состоит на 98,4% из азота, метана и водорода) и разнообразные ландшафты, а также углеводородные горы, озера и моря.