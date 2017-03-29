Что случилось 28 03 2017?

Элон Маск решил превратить людей в киборгов. На этот раз совершенно серьезно! В Солнечной системе был обнаружен электрический спутник. Ученые выяснили, что у Солнца есть схожие черты с Землей. Кроме того, ГАЗ собирается воскресить "Волгу". 

Человеку удалось стать человеком во многом из-за фруктов, уверены эксперты. Apple обновила macOS, tvOS и watchOS. В сети появлись первые кадры из фильма Tomb Raider. По сети поползли слухи о дате выхода Red Dead Redemption 2. Кроме того, Beamdog практически официально анонировала ремастер Planescape: Torment. 

Также случился официальный анонс Destiny 2. Видео из Syberia 3 весьма впечатляющее. Как и смартфон Moto X (2017). 10,5-дюймовый iPad Pro начали производить. В регионе ЕМЕА Россия занимает первое место по продажам смартфонов. В Facebook появляются самоуничтожающиеся истории. 

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