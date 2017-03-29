Выяснилось, что происходит в мире каждые пять секунд

Специалисты (нет, не британские ученые) создали видео-ролик, рассказывающий о том, что происходит на планете каждые 5 секунд. Увидеть его вы можете ниже:

Так, по версии создателей видео, каждые 5 секунд люди съедают 13 бананов, выпивают 70 чашек чая и целых 254 чашки кофе, Вселенная увеличивается на 75 километров, наше светило, Солнце, выбрасывает примерно 5 тонн веществ в космос, наблюдается 80 миллионов тонн испарений с Земли, каждые 5 секунд где-то на планете приземляется самолет.

Каждые 5 секунд продается 3 iPhone и 12 новых автомобилей. Более того, каждые 5 секунд человечество пополняется на 21 ребенка! Впрочем, относится ко всему этому можно и как к шутке.  

Источник
Actual News
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