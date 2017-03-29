Астрофизики собираются заснять горизонт событий черной дыры

Впервые в истории люди собираются заснять горизонт событий черной дыры. Первооткрывателями намереваются стать астрофизики из проекта Event Horizon Telescope. С 5 по 14 апреля 2017-го года в сеть будут объединены девять радиотелескопов (расположенных в Чили, США, Мексике, Испании, Гавайских островах, Антарктиде), которые вместе смогут заснять центр галактики Млечного Пути и черную дыру Стрелец А*.

Стрелец А*, что любопытно, в 4 миллиона раз тяжелее Солнца, вокруг дыры находится кольцо из пыли, газа, а свет от кольца рядом с объектом такого колоссального размера искажается из-за очень мощного гравитационного поля. Именно на фоне этого кольца ученые и надеются заснять тень горизонта событий черной дыры.

Горизонт событий — это предполагаемая граница в пространстве и времени, разделяющая события, которые можно соединить с помощью света с событиями, которые соединить таким образом нельзя.