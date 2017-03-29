NASA представило новое фото Плутона

NASA представило новую фотографию Плутона, на котором крошечная планета освещается светом Солнца. Необычный кадр составлен из 6 отдельных изображений, сделанных космическим кораблем New Horizon 14 июля 2015-го года. Однако до сих пор снимки не публиковались.

На фото видно необычное синее сияние атмосферы Плутона с небольшой дымкой. Ученые точно не знают, с чем это связано, однако предполагают, что такой цвет получился в результате столкновения солнечных лучей с метаном в атмосфере планеты.  

Источник
Independent
Теги
космос планеты

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