На Марсе могли бушевать огромные цунами

Многие ученые считают, что в далеком прошлом на Марсе существовало большое количество воды и даже гигантские океаны. Более того, эксперты уверены, что на планете бушевали сильнейшие цунами, которые появились в результате столкновения Марса с астероидом.

Кратер Ломоносова предположительно одно из тех мест, куда ударил древний камень из космоса. Специалисты предполагают, что впоследствии образовались многочисленные цунами, которые стали причиной образования кратера в его современным виде.

Впрочем, также существует теория и о том, что это результат схода горных обломков, столкнувших вниз доисторический ледник. 

Источник
FoxNews
Теги
марс планеты

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