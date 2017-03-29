На Марсе могли бушевать огромные цунами

Многие ученые считают, что в далеком прошлом на Марсе существовало большое количество воды и даже гигантские океаны. Более того, эксперты уверены, что на планете бушевали сильнейшие цунами, которые появились в результате столкновения Марса с астероидом.

Кратер Ломоносова предположительно одно из тех мест, куда ударил древний камень из космоса. Специалисты предполагают, что впоследствии образовались многочисленные цунами, которые стали причиной образования кратера в его современным виде.

Впрочем, также существует теория и о том, что это результат схода горных обломков, столкнувших вниз доисторический ледник.