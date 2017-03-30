Facebook тестирует функцию сбора средств пользователями

Разработчики социальной сети Facebook начали тестирование новой полезной функции Personal Fundraisers. Теперь пользователи могут устраивать сбор средств через соцсеть.


На данный момент собирать деньги могут совершеннолетние пользователи от 18 лет, проживающие в США. Тестовый период продлится несколько недель.


Собираться деньги могут для себя, друзей или кого-то или чего-то, не представленного в Facebook, например, питомца. Сбор средств предполагается на личные нужды, но благотворительной направленности.

В качестве примера , на что можно собирать деньги, разработчики приводят образование, включая книги и принадлежности, медицину, включая процедуры, лечение и травмы, лечение животных, бедствия и чрезвычайные ситуации, несчастные случаи вроде пожара или аварии, похороны и тому подобное. Сбор средств проводится в течение 24 часов, деньги переводятся прямо через Facebook, жертвователи видят настоящий профиль просящего.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK

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