В Одноклассниках запустили интернет-магазины

Команда разработчиков Одноклассников сообщила о начале тестирования новой функции. Речь идет о возможность создания витрин с товарами и услугами брендов и интернет-магазинов.


Ранее социальная сеть использовалась для продажи товаров и услуг через стандартные возможности, а теперь для этого появился отдельный специальный инструмент.

В социальной сети уже можно заказать фильмы и сериалы сервисов Megogo и ShowJet, товары из «Спортмастера», Media Markt, Clarins и других брендов. В ближайшие дни разработчики обещают добавить возможность создать витрину с товарами для всех групп в Одноклассниках.

Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть одноклассники онлайн-магазин

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