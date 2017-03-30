В Одноклассниках запустили интернет-магазины

Команда разработчиков Одноклассников сообщила о начале тестирования новой функции. Речь идет о возможность создания витрин с товарами и услугами брендов и интернет-магазинов.





Ранее социальная сеть использовалась для продажи товаров и услуг через стандартные возможности, а теперь для этого появился отдельный специальный инструмент.

В социальной сети уже можно заказать фильмы и сериалы сервисов Megogo и ShowJet, товары из «Спортмастера», Media Markt, Clarins и других брендов. В ближайшие дни разработчики обещают добавить возможность создать витрину с товарами для всех групп в Одноклассниках.