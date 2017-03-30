В ОЭСР назвали количество поддельных телефонов и игровых приставок

Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) исследовали рынок мобильных телефонов и консолей, в результате чего пришли к неутешительному выводу, что каждый пятый телефон на рынке и одна из четырех игровых приставок являются поддельными. Также очень часто подделывают аккумуляторы, зарядные устройства для смартфонов и телефонов, карты памяти, HDD и музыкальные плееры.

Сообщается, что в 201-ом году 6,5% продуктов рынка информационно-коммуникационных технологий являлись поддельными — при этом, общий мировой показатель подделок в целом (всех секторов) в 2016-ом году составил всего 2,5%.

Больше всего поддельных устройств создается в Китае, при этом сильнее всего от них страдают производители из США (речь идет о потерянных доходах и нанесения вреда бренду).

43% изъятых подделок нарушают права интеллектуальной собственности компаний из США, 25% — компаний из Финляндии привет и лишь 12% — из Японии.