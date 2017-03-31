Британец показал летающий прототип костюма Железного Человека

Ричард Браунинг (Richard Browning), основатель британского стартапа Gravity Industries, продемонстрировал работающий прототип костюма "Железного Человека". Показанная версия позволяет, пусть неуклюже и недолго, но летать, почти как супергерой комиксов Тони Старк.


Агрегат под названием Дедал представляет собой экзоскелет с крепящимися к конечностям шести реактивным двигателям, а также топливным баком, расположенным на спине наподобие ранца. Прототип позволяет продержаться в воздухе несколько минут на высоте порядка полутора метров.

Пока максимальная скорость не превышает скорости бегущего человека. По словам Браунинг, такие полеты не опаснее, чем поездки на спортивном велосипеде по сельской местности. При этом авиационное топливо было выбрано именно за свои невзрывоопасные свойства. В отличие от идеи с обычным реактивным ранцем, конструкция Дедала дает больше контроля и большую свободу движений пилоту.

Источник
TechCrunch
Теги
Gravity железный человек

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