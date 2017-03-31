Samsung Pay позволит платить в интернет-магазинах через Visa Checkout

Компания Samsung Electronics заключила стратегическое партнерство с Visa. В результате соглашения платежный сервис Samsung Pay можно будет использовать для оплаты заказов в интернет-магазинах.


Как обещает Samsung, до конца года пользователи Samsung Pay получат возможность совершать покупки в "сотнях тысяч" онлайн-магазинов по всему миру, работающих с сервисом Visa Checkout.

Чтобы провести оплату без ввода имени пользователя и пароля, владельцам устройств Samsung, на которых поддерживается аутентификация по отпечатку пальца, понадобится нажать на кнопку Visa Checkout/Samsung Pay и прикоснуться пальцем к сканеру отпечатка.

Источник
Samsung
Теги
смартфон Samsung платежная система Visa Samsung Pay

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