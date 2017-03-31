SpaceX произвела первый в истории повторный запуск ракеты Falcon 9

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. При этом первая ступень ракеты использовалась повторно. Как отмечает компания, это первый в истории повторный запуск ракеты орбитального класса.


Возможность повторного использования ракет является значительным прорывом для SpaceX, поскольку позволяет существенно снизить стоимость космических полетов.


После успешного запуска последовало успешная управляемая посадка этой перезапущенной ступени ракеты на специальную платформу в Атлантическом океане. Ракета вывела на орбиту телекоммуникационный спутник SES-10.

Ранее первая ступень Falcon 9 использовалась для вывода на орбиту космического корабля Dragon, который доставил груз для экипажа МКС (Международной космической станции). Это произошло в апреле прошлого года.

Источник
SpaceX
Теги
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