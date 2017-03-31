Ученые утверждают, что паукам удалось бы съесть всех людей меньше, чем за год

Ученые из Европы пришли к выводу, что паукам достаточно всего одного года, чтобы съесть всех живущих на планете людей. И, при этом, еще остаться голодными!

На 1 квадратный метр суши, утверждают специалисты, приходится 131 паук. Эксперты подсчитали, сколько они съедают пищи за год и заявили, что, если бы насекомые кушали людей, то им бы потребовалось около года для нашего истребления.

За год пауки поедают 400-800 миллионов тонн пищи. Общий же вес людей на планете составляет всего около 350 миллионов тонн. Таким образом, всех нас даже не хватит, чтобы насытить этих маленьких чудовищ.