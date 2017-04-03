Android впервые превзошла Windows как самая используемая ОС в интернете

Операционная система Android от Google впервые превзошла Windows от Microsoft по частоте использования в интернете. Об этом свидетельствует исследование от сервиса StatCounter, который представляет собой инструмент для анализа веб-трафика.





По данным StatCounter, Android заняла первое место не только по мобильным устройствам, но и с учетом настольных ПК, ноутбуков, планшетов и различных комбинированных устройств. Так, в марте 2017 года устройства с Android заняли 37,93%, впервые обогнав Windows, занявшей 37,91%.

По словам главы StatCounter, это означает важный рубеж в истории технологий и знаменует конец эпохи господства Windows с 80-х годов прошлого века.