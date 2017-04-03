Facebook, ВКонтакте и Одноклассники запустили функцию «Я в безопасности» после взрыва в Петербурге

Социальные сети Facebook, ВКонтакте и Одноклассники после взрыва в метро в Санкт-Петербурге запустили функцию для проверки безопасности пользователей и оповещения их друзей.





В Facebook помощью кнопки «Я в безопасности» пользователи могут оповестить родных и близких с соцсети о том, что с ними все в порядке. Кроме того, можно отправить запрос с именем другого пользователя, чтобы проверить как он.

Пользователи ВКонтакте получили сообщения от бота соцсети, уточняющее не пострадали ли они от взрыва. Если пользователь положительно отвечает на вопрос, на его странице публикуется «Со мной все в порядке». В Одноклассниках функция позволяет установить на страницу статус «Я в безопасности», проверить друзей и близких, узнать телефоны экстренных служб.

Напомним, сегодня в метро в Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По предварительным данным, 10 человек погибло и 50 человек получили ранения.

Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: +7 (812) 299-99-99.