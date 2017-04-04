Что случилось 3 апреля 2017 года?

HTC U показался на рендерах. У гаджета ожидается сенсорная рамка. Google начала распространять Android 7.1.2. При этом YotaPhone 2 обновили только до Android 6.0. Кстати, современный YotaPhone 3 возможно разрешат предварительно заказать уже летом. Sony Xperia XA1 поступил в продажу.

Экстренные службы можно будет вызвать через приложение 112. Мы снова увидели Galaxy S8 от Samsung на фотографиях. Роскачеством был создан стандарт для мобильных приложений.

Смартфон BQ-5059 Strike Power порадовал низкой ценой и емким аккумулятором. Apple вынашивает планы по созданию собственного GPU для своих мобильных устройств.

Весной 2017-го года Android оказалась популярнее Windows впервые в истории. Nokia 9 получит качественную камеру и звук. Социальные сети запустили функцию "Я в Безопасности". Xiaomi Mi 6 пообещали показать в апреле. iOS 10.3.1 исправляет ошибки.