Apple Pay появился для карт Visa еще нескольких российских банков

Платежный сервис Apple Pay расширил список банков, от которых поддерживаются карты Visa в России. Напомним, Apple Pay начал работать с банковскими картами Visa в Росси с середины ноября 2016 года. Тогда карточки Visa в Apple Pay стали доступны для двух банков — «Тинькофф банк» и «Альфа-банк».





Теперь Apple Pay становится доступен держателям карт Visa банков ВТБ24 и «Открытие», владельцам карт MasterCard от Газпромбанка, а также для карт Visa и MasterCard «АК БАРС» Банка.

Вообще, Apple Pay начал работать в России в октябре 2016 года в сотрудничестве со Сбербанком, а в начале ноября сервис поддержали еще 8 российских банков плюс сервис электронных платежей Яндекс.Деньги. Однако до середин ноября поддерживались только банковские карточки Mastercard.

Расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделей, а также с Apple Watch (при наличии сопряжения с iPhone 5 и выше). В приложениях и на веб-сайтах дополнительно поддерживаются iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новые планшеты Apple. С компьютеров Mac (2012 года и новее) с установленной macOS Sierra можно платить в Safari при наличии iPhone, поддерживающего Apple Pay, или Apple Watch.