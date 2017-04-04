В апреле россияне смогут увидеть Юпитер и Меркурий

Утверждается, что в апреле жители России смогут увидеть Меркурий и Юпитер. Анатолий Денисов, член правления Ассоциации планетариев России сообщает, что также будет виден метеорный поток Лириды.

Денисов говорит, что Меркурий можно попытаться отыскать на небе на закате, в течение двух часов после захода Солнца. Обычно планета находится слишком близко к звезде и обнаружить объект в лучах довольно сложно. Сейчас же — Меркурий наиболее удален от светила.

Оппозиция Юпитера ожидается 7 апреля — планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем, с Землей посередине. Это удачный момент для наблюдения — Юпитер в этом время наиболее яркий. Искать его на небе также следует вечером или ночью на протяжении всего месяца. Самая яркая звезда в этот день — это и есть Юпитер. Если смотреть в бинокль, то также можно будет увидеть и спутники — Ио, Европу, Ганимеда и Каллписо. В телескоп же окажутся видны пояса и зоны небесного тела.

Что касается метеорного потока Лириды, то на Земле его увидят с 16 по 25 апреля в виде падающих звезд. Пик ожидается 22 апреля в утренние часы. А наблюдать за метеорами лучше с полуночи до рассвета.