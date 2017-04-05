Что случилось 4 апреля 2017 года?

4 апреля мы узнали, что Spider-Man для PlayStation 4 выйдет уже в этом году. Также скорый релиз ожидает и Batman: Arkham VR для PC. The Legend of Zelda: Breath of the Wild доступна на эмуляторе для PC. Grand Theft Auto V обзавелась Crysis-модом. Не хотите играть? Наблюдайте за планетами и звездопадом в апреле!

Кроссовер Spyker может оказаться гибридным. И, конечно, дорогим. А вот новое поколение Huawei Matebook, несмотря на достойные характеристики, вас вряд ли разорит. Apple Pay для карт Visa теперь поддерживают еще несколько банков России. BlackBerry KeyOne приедет в Европу 5-го мая.

Mac Pro будет перезапущен в 2018-ом году. А iMac для профессионалов выйдет уже в 2017-ом. Смартфон Sony Xperia XA1 обойдется в 22 990 рублей у нас. Xperia L1 придется ждать до июня. А мировая цена Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ оперативной памяти перевалит через отметку в 1000 долларов. 

10-ядерный Alcatel Flash получил две двойные камеры. LG выпускает в России огромный геймерский монитор. Белый Nokia 6 мы увидим 11 апреля. Samsung собирается выпустить мощный складной смартфон в 2019-ом году. Цены на планшет Huawei MediaPad T3 рассекречены. 

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